Защитник «Баварии» Сарр предстанет перед судом 18 января

Защитник «Баварии» Буна Сарр обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщает Bild. 31-летний сенегалец предстанет перед судом 18 января.

Осенью 2022 года у футболиста возникли проблемы в мюнхенском аэропорту, так как у него были обнаружены дорогие часы Patek Philippe, которые игрок не задекларировал на таможне. Самые дешевые мужские часы данной марки стоят 31 тысячу евро.

Сам Сарр гневно отреагировал на проверку и опубликовал в своей социальной сетии фотографии таможенников с клоунскими смайликами на головах, публично высмеивая их. Также он обвинил их в расизме.

Защитник в настоящее время не может играть за «Баварию» из-за разрыва крестообразной связки колена.