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Ловчев поделился воспоминаниями об игре Беккенбауэра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что техника и интеллигентность бывшего чемпиона мира и Европы в составе сборной ФРГ Франца Беккенбаэура позволяли ему читать игру, как книгу.

«В 1973 году мы сыграли три матча в Москве против чемпионов мира немцев, бразильцев и англичан, и все встречи проиграли с разницей в один мяч, но эти игры нам многое дали. Беккенбауэр тогда играл, но мы толком не общались, однако могу сказать, что он выделялся тем, что был самым близким к воротам игроком, который вел атаку. Он не выбивал мяч, не играл в подкатах, он читал игру, как книгу, и знал, что будет дальше, его техника и интеллигентность давали ему играть в красивый футбол. Он очень хорошо относился к России, всегда хорошо вспоминал о Льве Яшине. Я знаю, что, когда Герд Мюллер стал болеть, они вместе с Ули Хенессом на свои деньги содержали и лечили его. Он относится к тому поколению игроков, которые влюбили всех в настоящий футбол, не бьющий и бегущий, а игровой и комбинационный», — приводит слова Ловчева ТАСС.

Беккенбауэр скончался 7 января в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча».

Помимо этого, Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира со сборной ФРГ в 1990 году в статусе главного тренера.

Источник: https://tass.ru/sport/19694853
Евгений Ловчев
Франц Беккенбауэр
Футбол
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