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Сегодня, 17:08

«Бавария» отказалась от трансфера игрока «Фулхэма» Пальиньи

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» отказалась от сделки по приобретению полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи, сообщает Sky Sports.

По данным источника, это решение было принято в связи с травмой Конрада Лаймера, что заставило «Баварию» сместить акцент на приобретение еще одного центрального и правого защитника. В связи с этом защитник «Тоттенхэма» Эрик Дир стал для мюнхенцев предпочтительной целью.

Сообщается, что «Бавария» продолжит следить за Пальиньей, планируя его переход в летнее трансферное окно.

28-летний португалец в этом сезоне сыграл за «Фулхэм» 20 матчей, забил 2 гола и сделал один голевой пас. Контракт полузащитника с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Фулхэм
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«Боруссия» будет иметь приоритетное право выкупа Матсена у «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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34 тур
12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 - : -
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
13.01 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
13.01 20:30
Дармштадт – Боруссия Д
 - : -
14.01 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
14.01 19:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 21
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 8
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 13 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 12 1 5
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