Защитник «Баварии» и сборной Франции приговорен к шести месяцам тюрьмы испанским судом

Испанский суд приговорил защитника «Баварии» Люку Эрнандеса к шести месяцам тюремного заключения, сообщает Marca.

В 2010 году Эрнандес и его подруга Амелия де ла Оса Льоренте сильно поссорились посреди улицы. В 2017 году суд приговорил обоих к 31 дню общественных работ и наложил на них запрет приближаться друг к другу в течение шести месяцев. Несмотря на это, пара решила вместе отправиться на отдых в Майами.

Защита Эрнандеса подала апелляцию на решение суда, суд должен будет ее рассмотреть. В любом случае Эрнандес должен лично прибыть в Мадрид 19 октября, чтобы в течение 10 дней выбрать, в какое пенитенциарное учреждение он будет помещен.