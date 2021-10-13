Люке Эрнандесу грозит до года тюрьмы за нарушение судебного запрета

Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес может оказаться в тюрьме, утверждает AS.

Футболист обвиняется в нарушении судебного запрета. Теперь ему нужно посетить суд в Мадриде 19 октября для выбора места отбывания наказания.

Эрнандес в 2017 году, когда он еще выступал за «Атлетико», был обвинен в нападении на свою подругу. Уже после выдачи судебного запрета на приближение к подруге футболист провел с ней отпуск.