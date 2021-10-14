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Лизаразю посоветовал Коману не уходить из «Баварии»

12:43
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Бывший защитник «Баварии» Бишенте Лизаразю посоветовал форварду мюнхенцев Кингсли Коману не покидать немецкий клуб.

«Я от всего сердца советую Кингсли остаться в «Баварии». Он сейчас выступает в невероятном клубе, который позволяет каждый год выигрывать титулы и выступать в Лиге чемпионов. Нет сомнений в том, что Коман должен остаться и стать важным игроком в истории «Баварии», как Франк Рибери, причем они оба играют на одной позиции», — приводит Goal слова Лизаразю.

В сезоне-2021/22 Коман провел 4 матча за «Баварию» и не отличился результативными действиями. 20 сентября сообщалось, что 25-летним французом интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/de/meldungen/coman-kingsley-bayern-muenchen-bundesliga-bixente-lizarazu/12t0781m7xxgz1d8g3ce10q23w

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Иван Торопцев все материалы автора

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