Зарплата Шупо-Мотинга в «Баварии» может вырасти до 10 миллионов евро

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией» до лета 2024 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По информации источника, по новому контракту зарплата Шупо-Мотинга составит 10 миллионов евро в год, включая бонусы.

В этом сезоне он провел в составе клуба 18 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.