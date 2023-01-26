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Сегодня, 15:57

Зарплата Шупо-Мотинга в «Баварии» может вырасти до 10 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией» до лета 2024 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По информации источника, по новому контракту зарплата Шупо-Мотинга составит 10 миллионов евро в год, включая бонусы.

В этом сезоне он провел в составе клуба 18 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол
ФК Бавария
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 10 6 1 51-15 36
2
 Унион Б 17 10 3 4 29-22 33
3
 РБ Лейпциг 17 9 5 3 37-23 32
4
 Боруссия Д 17 10 1 6 31-25 31
5
 Айнтрахт Ф 17 9 4 4 36-25 31
6
 Фрайбург 17 9 4 4 26-24 31
7
 Вольфсбург 17 8 5 4 35-20 29
8
 Байер 17 7 3 7 30-28 24
9
 Боруссия М 17 6 4 7 30-28 22
10
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
11
 Вердер 17 6 3 8 27-36 21
12
 Майнц 17 5 5 7 21-27 20
13
 Хоффенхайм 17 5 4 8 25-27 19
14
 Аугсбург 17 5 3 9 22-30 18
15
 Штутгарт 17 3 7 7 21-30 16
16
 Бохум 17 5 1 11 17-39 16
17
 Герта 17 3 5 9 20-30 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
Результаты / календарь
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33 тур
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27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 - : -
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 - : -
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 - : -
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 16 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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