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Сегодня, 09:26

Лилиан Тюрам рассказал, в каком клубе хотел бы выступать его сын Маркус

Виктория Кравченко
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Французский экс-футболист Лилиан Тюрам рассказал, в каком клубе его сын хочет играть.

Маркус Тюрам не хочет продлевать контракт с «Боруссией» Менхенгладбах. Он покинет клуб либо в этом месяце, либо летом на правах свободного агента.

«Очевидно, что я хочу всего самого лучшего для своих детей. Маркус мечтает выступать в «Барселоне», которая постепенно возвращает былое величие. Было бы здорово, если бы он оказался там», — цитирует RAC1 Лилиан Тюрам.

«Барселона» заинтересована в приобретении 25-летнего форварда. Также он интересен «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Интеру».

Лилиан Тюрам
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 10 6 1 51-15 36
2
 Унион Б 17 10 3 4 29-22 33
3
 РБ Лейпциг 17 9 5 3 37-23 32
4
 Боруссия Д 17 10 1 6 31-25 31
5
 Айнтрахт Ф 17 9 4 4 36-25 31
6
 Фрайбург 17 9 4 4 26-24 31
7
 Вольфсбург 17 8 5 4 35-20 29
8
 Байер 17 7 3 7 30-28 24
9
 Боруссия М 17 6 4 7 30-28 22
10
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
11
 Вердер 17 6 3 8 27-36 21
12
 Майнц 17 5 5 7 21-27 20
13
 Хоффенхайм 17 5 4 8 25-27 19
14
 Аугсбург 17 5 3 9 22-30 18
15
 Штутгарт 17 3 7 7 21-30 16
16
 Бохум 17 5 1 11 17-39 16
17
 Герта 17 3 5 9 20-30 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.01 20:30
Шальке – РБ Лейпциг
 1 : 6
24.01 22:30
Бавария – Кельн
 1 : 1
24.01 22:30
Герта – Вольфсбург
 0 : 5
24.01 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 2 : 2
25.01 20:30
Майнц – Боруссия Д
 1 : 2
25.01 22:30
Аугсбург – Боруссия М
 1 : 0
25.01 22:30
Байер – Бохум
 2 : 0
25.01 22:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 1 : 1
25.01 22:30
Вердер – Унион Б
 1 : 2
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 16 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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