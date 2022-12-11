«Ювентус» интересуется хавбеком «Баварии» Леоном Горецки

Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Леон Горецка может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в 27-летнем футболисте заинтересован «Ювентус». Цена на игрока — 65 миллионов евро.

Контракт Горецки с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, забив три гола и сделав 1 ассист.