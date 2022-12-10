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10 декабря, 23:27

Дортмундская «Боруссия» не хочет продавать защитника Менье в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» не хочет продавать защитника Тома Менье этой зимой, несмотря на предметный интерес со стороны «Барселоны», сообщает Sport.es.

Контракт Менье с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Причем сам 31-летний бельгиец хотел бы играть за испанский клуб.

В этом сезоне он провел 14 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко 1
Португалия 0
Матч завершен

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия 1
Франция 2
Матч завершен

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Тома Менье
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
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Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

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Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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 9
Алассан Плеа

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И К Ж
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