Дортмундская «Боруссия» не хочет продавать защитника Менье в «Барселону»

Дортмундская «Боруссия» не хочет продавать защитника Тома Менье этой зимой, несмотря на предметный интерес со стороны «Барселоны», сообщает Sport.es.

Контракт Менье с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Причем сам 31-летний бельгиец хотел бы играть за испанский клуб.

В этом сезоне он провел 14 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.