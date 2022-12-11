«Ливерпуль» готов заплатить 150 миллионов евро за Беллингема

«Ливерпуль» готов заплатить 150 миллионов евро за полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема, информирует журналист Маттео Моретто.

Ранее в СМИ писали, что игроком также интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 22 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Беллингем принимает участие в чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Англии, которая вчера вылетела из турнира после поражения от Франции (1:2).