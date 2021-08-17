Юлиан Нагельсманн завоевал первый трофей с «Баварией» и в своей карьере

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче за Суперкубок Германии. Это первый трофей с баварцами для нового главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

Специалист заменил на этой должности Ханса-Дитера Флика перед началом сезон. Флик стал главным тренером сборной Германии.

34-летний Нагельсманн ранее также тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Суперкубок стал первым трофеем в его карьере.