Юлиан Нагельсманн завоевал первый трофей с «Баварией» и в своей карьере
23:37
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче за Суперкубок Германии. Это первый трофей с баварцами для нового главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.
Специалист заменил на этой должности Ханса-Дитера Флика перед началом сезон. Флик стал главным тренером сборной Германии.
34-летний Нагельсманн ранее также тренировал «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Суперкубок стал первым трофеем в его карьере.
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