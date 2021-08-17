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Холанн перелез через несколько ограждений, чтобы подарить футболку юному фанату

23:42
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«Бавария» обыграла «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии. Встреча, прошедшая в Дортмунде во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенцев.

После завершения матча нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн подошел к трибунам, чтобы поблагодарить за поддержку. Он решил подарить свою футболку юному поклоннику клуба. Но чтобы добраться до молодого человека, ему пришлось преодолеть несколько препятствий.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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