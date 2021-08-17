Холанн перелез через несколько ограждений, чтобы подарить футболку юному фанату

«Бавария» обыграла «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии. Встреча, прошедшая в Дортмунде во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенцев.

После завершения матча нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн подошел к трибунам, чтобы поблагодарить за поддержку. Он решил подарить свою футболку юному поклоннику клуба. Но чтобы добраться до молодого человека, ему пришлось преодолеть несколько препятствий.