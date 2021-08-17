Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

Дубль в составе победителей сделал Роберт Левандовски. Он забил в 14-м официальном матче подряд. Также отличился Томас Мюллер. У «Боруссии» забил Марко Ройс.

«Бавария» выиграла Суперкубок в девятый раз. Она лидирует по этому показателю. У «Боруссии» шесть трофеев и второе место по их количеству.

Суперкубок Германии

«Боруссия» Д — «Бавария» — 1:3 (0:1)

Голы: Левандовски, 41 (0:1). Мюллер, 50 (0:2). Ройс, 64 (1:2). Левандовски, 74 (1:3).

«Боруссия Д»: Кобель, Шульц, Пасслак (Рейниер, 84), Аканджи, Витсель, Ройс, Дахуд, Рейна (Пашалич, 78), Беллингем (Вольф, 84), Холанн, Мукоко (Мален, 58).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Дэйвис, Станишич (Сарр, 87), Горецка, Киммих, Левандовски (Шупо-Мотинг, 88), Мюллер (Мусиала, 74), Гнабри (Толиссо, 73), Коман (Сане, 49).

Предупреждения: Зюле, 23. Ройс, 25. Дахуд, 32. Сане, 83. Шупо-Мотинг, 90.

Судья: Штегеманн.

17 августа. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».