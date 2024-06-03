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«Думал о российском паспорте. Может, позже у меня будет возможность его сделать». Интервью Педро

Бразилец «Зенита» Педро не исключил возможности получения российского паспорта
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в матче суперфинала Кубка России с «Балтикой» (2:1).
Фото ФК «Зенит»
18-летний зенитовский бразилец — одно из открытий сезона.
FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
1:2
Зенит

После победы в финале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1) нападающий «Зенита» Педро ответил на вопросы «СЭ».

— Это лучший день в твоей жизни?

— Слава Богу, мы выиграли еще один важный титул. В первом тайме с «Балтикой» упустили несколько моментов. Но, к счастью, Бог благословил нас, и мы смогли одержать победу.

— Опиши свои эмоции.

— Я просто счастлив! Я уже пришел сюда как чемпион (в январе 2023-го Педро в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки U-20. — Прим. «СЭ»), завоевал два титула с «Зенитом». И теперь мы просто обязаны продолжать в том же духе.

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— Правильно понимаю: в следующем сезоне твоя цель — три титула с «Зенитом»?

— Да, это моя цель. До этого задачей было выиграть два последних матча сезона. Мы с этим справились. Так что с нетерпением ждем отпуска. А когда выиграем следующий трофей, всегда появится новый вызов. Это мне нравится больше всего.

— Как тебе в «Зените» с Венделом и Клаудиньо?

— Я хорошо адаптировался, они отличные игроки, с ними легко играть. Вообще вся команда состоит из прекрасных футболистов, и я очень быстро смог влиться.

Данила Козлов и Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вопрос про твое будущее: лучшие клубы мира следят за тобой, какие планы?

— Я не думаю об этом. Мое будущее пока здесь. Что будет дальше, знает только Бог. Пока что я сосредоточен на «Зените». Буду отдавать этому клубу все силы и, дай Бог, стану здесь кумиром.

— Что говорили в «Зените», когда за тур до финиша лидировало «Динамо»?

— Хотя у нас лучшие игроки, но уверенности в итоговой победе не было — не все зависело от нас. Мы растеряли очки, когда вели в счете, но играли вничью или проигрывали. Тем не менее сохраняли оптимизм, одолели «Ростов», а в Краснодаре все закончилось так, как нас устраивало.

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— Что можешь сказать про поддержку, которая была на финале?

— Не все активные фанаты пришли, поскольку был нужен паспорт болельщика. Но все же с нами было много болельщиков, все выглядело ярко. Это отлично.

— У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт. А ты думал о получении гражданства РФ, чтобы не считаться легионером?

— Да, думал об этом. Знаю о таком варианте. Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю!

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Педро (Зенит)
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