Ассистентом Магата в «Герте» станет бывший футболист «Фулхэма» Фотерингем

Главный тренер «Герты» Феликс Магат назвал имя своего ассистента.

«Когда я рассматривал кандидатов на роль ассистента, я решил, что выберу молодого специалиста, который будет ближе к футболистам. Я сделал выбор в пользу Марка Фотерингема, которого я тренировал в «Фулхэме». Он из Шотландии, но идеально владеет немецким языком», — приводит пресс-служба берлинского клуба слова Магата.

Фотерингем выступал за «Фулхэм» в сезоне-2014/15, когда команду тренировал Магат.

Магат возглавил «Герту» 13 марта. Берлинская команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 23 очками в 26 матчах.