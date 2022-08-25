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Сегодня, 11:22

Вратарь «Айнтрахта» Трапп рассказал о предложении «Манчестер Юнайтед»

Мария Гусева
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Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп рассказал о предложении от «Манчестер Юнайтед».

«Я действительно получил письменное предложение от «Манчестера» — одного из крупнейших клубов мира. Вчера я сказал представителям обоих клубов, что решил остаться в «Айнтрахте», — написал Трапп в социальных сетях.

32-летний немец выступает за «орлов» с 2012 года. В прошлом сезоне голкипер вместе с командой выиграл Лигу Европы. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2021/22 Трапп пропустил 61 гол в 46 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, сыграв 7 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Кевин Трапп
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Боруссия М 3 2 1 0 6-3 7
5
 Боруссия Д 3 2 0 1 6-4 6
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 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
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 Фрайбург 3 2 0 1 6-3 6
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 Вердер 3 1 2 0 7-6 5
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 Кельн 3 1 2 0 6-4 5
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 Айнтрахт Ф 3 0 2 1 3-8 2
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27.08 16:30
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Майнц – Байер
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Шеральдо Беккер

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Шальке-04

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