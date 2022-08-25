Вратарь «Айнтрахта» Трапп рассказал о предложении «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп рассказал о предложении от «Манчестер Юнайтед».

«Я действительно получил письменное предложение от «Манчестера» — одного из крупнейших клубов мира. Вчера я сказал представителям обоих клубов, что решил остаться в «Айнтрахте», — написал Трапп в социальных сетях.

32-летний немец выступает за «орлов» с 2012 года. В прошлом сезоне голкипер вместе с командой выиграл Лигу Европы. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2021/22 Трапп пропустил 61 гол в 46 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, сыграв 7 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7 миллионов евро.