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Спортивный директор «Лейпцига» оценил первый матч Тедеско на посту главного тренера команды

22:31
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Спортивный директор «Лейпцига» Оливер Минтцлафф поздравил Доменико Тедеско с удачным дебютом на посту главного тренера клуба.

«Лейпциг» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.

«Мы ожидали, что команда должна как-то отреагировать. Поздравляю нашего нового тренера Доменико Тедеско. Мы провели отличный матч, исход которого должен был быть решен гораздо раньше.

Очень важные три очка. Но нам еще предстоит много работы. Постепенно будем двигаться вперед», — приводит слова Минтцлаффа сайт «Лейпцига».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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Иван Шитик все материалы автора

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