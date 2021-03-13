«Шальке» пропустил 5 голов от «Вольфсбурга» и продлил безвыигрышную серию до 10 матчей
«Вольфсбург» разгромил «Шальке» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу — 5:0. Гельзенкирхенский клуб занимает последнее место в таблице бундеслиги.
9 января «Шальке» прервал 30-матчевую серию без побед, разгромив «Хоффенхайм» (4:0), после чего начал новую серию, которая сейчас составляет уже 10 игр.
«Вольфсбург» занимает третье место в таблице.
В других играх «Майнц» с минимальным счетом одолел «Фрайбург», а «Унион» переиграл «Кельн» (2:1).
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
25-й тур
«Вольфсбург» — «Шальке» — 5:0 (1:0)
Голы: Мустафи, 31 — в свои ворота (1:0). Вегхорст, 51 (2:0). Баку, 58 (3:0). Брекало, 64 (4:0). Филипп, 79 (5:0).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Понграчич, Гилавоги, Мехмеди (Руссийон, 72), Арнольд (Жуан Виктор, 72), Герхардт, Брекало (Гинчек, 80), Баку (Филипп, 72), Вегхорст (Бялек, 84).
«Шальке»: Реннов, Мустафи, Колашинац, Виллиам, Беккер, Тиав, Шепф (Стамбули, 63), Раман (Очипка, 72), Сердар, Харит (Маден, 85), Чалханоглу (Хоппе, 72).
Предупреждение: Виллиам, 55.
Судья: Шторкс.
13 марта. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
«Унион» — «Кельн» — 2:1 (0:1)
Голы: Дуда, 45+2 — с пенальти (0:1). Крузе, 48 — с пенальти (1:1). Триммель, 67 (2:1).
«Унион»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Рюерсон (М.Бюльтер, 88), Андрих, Премель (Гентнер, 73), Эндо (Ингвартсен, 61), Крузе (Грисбек, 89), Муса (Похьянпало, 73).
«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Якобс, 64), Мере, Я.Хорн (Кцихос, 12), Каттербах, Майер, Дуда, Скири, Озджан (Деннис, 83), Вольф (Эхизибуэ, 84), Реджбецай (Лимниос, 83).
Предупреждения: Я.Хорн, 11. Муса, 32. Озджан, 81. Скири, 85. Андрих, 87.
Судья: Айтекин.
13 марта. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
«Майнц» — «Фрайбург» — 1:0 (0:0)
Гол: Куэйсон, 84.
«Майнц»: Центнер, Белль (Хак, 72), Да Коста (Брозински, 82), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор, Баррейро (Штегер, 72), Солои (Глатцель, 58), Боэтиус, Буркардт (Куэйсон, 72).
«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид, Грифо (Сантамария, 81), Шоллои (Демирович, 72), Чон У Ен (Квон Чхан Хун, 82), Хелер (Петерсен, 82).
Предупреждения: Хефлер, 21. Шлоттербек, 33. Белль, 68. Шмид, 90+4.
Судья: Кортус.
13 марта. Майнц. Стадион «Опель Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю