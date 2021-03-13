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«Шальке» пропустил 5 голов от «Вольфсбурга» и продлил безвыигрышную серию до 10 матчей

19:27
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«Вольфсбург» разгромил «Шальке» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу — 5:0. Гельзенкирхенский клуб занимает последнее место в таблице бундеслиги.

9 января «Шальке» прервал 30-матчевую серию без побед, разгромив «Хоффенхайм» (4:0), после чего начал новую серию, которая сейчас составляет уже 10 игр.

«Вольфсбург» занимает третье место в таблице.

В других играх «Майнц» с минимальным счетом одолел «Фрайбург», а «Унион» переиграл «Кельн» (2:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

«Вольфсбург» — «Шальке» — 5:0 (1:0)

Голы: Мустафи, 31 — в свои ворота (1:0). Вегхорст, 51 (2:0). Баку, 58 (3:0). Брекало, 64 (4:0). Филипп, 79 (5:0).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Понграчич, Гилавоги, Мехмеди (Руссийон, 72), Арнольд (Жуан Виктор, 72), Герхардт, Брекало (Гинчек, 80), Баку (Филипп, 72), Вегхорст (Бялек, 84).

«Шальке»: Реннов, Мустафи, Колашинац, Виллиам, Беккер, Тиав, Шепф (Стамбули, 63), Раман (Очипка, 72), Сердар, Харит (Маден, 85), Чалханоглу (Хоппе, 72).

Предупреждение: Виллиам, 55.

Судья: Шторкс.

13 марта. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Унион» — «Кельн» — 2:1 (0:1)

Голы: Дуда, 45+2 — с пенальти (0:1). Крузе, 48 — с пенальти (1:1). Триммель, 67 (2:1).

«Унион»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Рюерсон (М.Бюльтер, 88), Андрих, Премель (Гентнер, 73), Эндо (Ингвартсен, 61), Крузе (Грисбек, 89), Муса (Похьянпало, 73).

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Якобс, 64), Мере, Я.Хорн (Кцихос, 12), Каттербах, Майер, Дуда, Скири, Озджан (Деннис, 83), Вольф (Эхизибуэ, 84), Реджбецай (Лимниос, 83).

Предупреждения: Я.Хорн, 11. Муса, 32. Озджан, 81. Скири, 85. Андрих, 87.

Судья: Айтекин.

13 марта. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Майнц» — «Фрайбург» — 1:0 (0:0)

Гол: Куэйсон, 84.

«Майнц»: Центнер, Белль (Хак, 72), Да Коста (Брозински, 82), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор, Баррейро (Штегер, 72), Солои (Глатцель, 58), Боэтиус, Буркардт (Куэйсон, 72).

«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид, Грифо (Сантамария, 81), Шоллои (Демирович, 72), Чон У Ен (Квон Чхан Хун, 82), Хелер (Петерсен, 82).

Предупреждения: Хефлер, 21. Шлоттербек, 33. Белль, 68. Шмид, 90+4.

Судья: Кортус.

13 марта. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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