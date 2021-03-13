Левандовски вышел на второе место по голам в бундеслиге
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился голом в матче чемпионата Германии против «Вердера» (3:1). Для поляка этот мяч стал 268-м в бундеслиге. По этому показателю Левандовски вышел на второе место, сравнявшись с Клаусом Фишером.
При этом Фишеру для достижения отметки понадобилось 535 матчей (в период с 1968 по 1988 год), Левандовски же забил 268 голов всего за 345 игр.
74 мяча поляк провел в составе дортмундской «Боруссии», еще 194 — в составе «Баварии».
Больше Левандовски и Фишера в бундеслиге забил только Герд Мюллер — 365 голов.
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