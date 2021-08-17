«Вольфсбург» подал апелляцию на исключение из Кубка Германии

«Вольфсбург» подал апелляцию на исключение из розыгрыша Кубка Германии, сообщает официальный сайт команды.

Напомним, что в матче 1/32 финала Кубка с «Пройссеном» из Мюнстера (3:1) «Вольфсбург», который тренирует бывший полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммел, произвел шесть замен вместо разрешенных пяти. «Пройссен» опротестовал результат матча, протест был принят спортивным судом Немецкого футбольного союза.

Таким образом, «Пройссену» была присуждена победа со счетом 2:0, клуб был восстановлен для участия в турнире.