«Вольфсбург» исключен из Кубка Германии. Главный тренер Марк ван Боммел сделал шесть замен в матче
22:09
«Вольфсбург» успешно стартовал в розыгрыше нового сезона Кубка Германии, обыграв команду из Мюнстера со счетом 3:1.
Однако затем «волки» были исключены из числа участников, сообщает Bild. Такое наказание последовало из-за ошибки тренерского штаба, который возглавляет известный в прошлом футболист Марк ван Боммел.
Дело в том, что в этом матче ван Бомммел выпустил на замену в общей сложности шесть человек. Хотя максимальное разрешенное число — пять.
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