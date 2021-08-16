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«Вольфсбург» исключен из Кубка Германии. Главный тренер Марк ван Боммел сделал шесть замен в матче

22:09
Марк ван Боммел (в центре). Фото ФК «Вольфсбург».
Марк ван Боммел (в центре). Фото ФК «Вольфсбург».
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«Вольфсбург» успешно стартовал в розыгрыше нового сезона Кубка Германии, обыграв команду из Мюнстера со счетом 3:1.

Однако затем «волки» были исключены из числа участников, сообщает Bild. Такое наказание последовало из-за ошибки тренерского штаба, который возглавляет известный в прошлом футболист Марк ван Боммел.

Дело в том, что в этом матче ван Бомммел выпустил на замену в общей сложности шесть человек. Хотя максимальное разрешенное число — пять.

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Иван Шитик все материалы автора

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