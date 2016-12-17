"Вольфсбург" обыграл "Айнтрахт" и покинул зону вылета

"Вольфсбург" на своем поле нанес поражение "Айнтрахту" в матче 15-го тура чемпионата Германии - 1:0. "Вольфсбург" одержал третью победу в сезоне, набрал 13 очков и покинул зону вылета бундеслиги.

15-й тур

"Вольфсбург" – "Айнтрахт" – 1:0 (1:0)

Гол: Брума, 33 (1:0).

Нереализованный пенальти: Майер (Айнтрахт Ф), 67 (мимо)

"Вольфсбург": Бенальо, Брума, Родригес, Луиз Густаву, Гилавоги, Калиджури, Дракслер, Арнольд, Зегуйн (Блащиковски, 88), Герхардт, Гомес (Майораль, 88).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Хектор (Баркок, 58), Вальехо, Хусти (Майер, 46), Хасебе, Фабиан, Маскарель, Хргота, Ребич (Тарашай, 76).

Предупреждения: Луиз Густаву, 8. Ребич, 23. Хусти, 34. Гилавоги, 38. Маскарель, 61. Гомес, 80. Абраам, 90.

Судья: Брих (Германия).

17 декабря. Вольфсбург. Стадион "Volkswagen Arena".