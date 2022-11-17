«Вольфсбург» хочет продлить контракт с нападающим Омаром Мармушем

«Вольфсбург» хочет продлить контракт с нападающим Омаром Мармушем, сообщает GGFN.

По информации источника, руководство клуба начнет переговоры с игроком в период Рождества.

23-летний египтянин выступает за «Вольфсбург» с 2020 года. Срок действующего контракта форварда истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Мармуш провел за «Вольфсбург» 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми голами.