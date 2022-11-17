«Боруссия» из Менхенгладбаха готова продать Маркуса Тюрама за 10 миллионов евро. Летом у нападающего истекает контракт с клубом

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.

Немецкий клуб готов отпустить 25-летнего форварда уже зимой за 10 миллионов евро, чтобы не потерять его летом бесплатно.

В конце сезона у Тюрама истекает контракт с «Боруссией», поэтому клуб рассматривает вариант с его трансфером уже в январе. В приобретении нападающего сборной Франции заинтересован миланский «Интер».

В нынешнем сезоне Тюрам забил 10 голов в 15 матчах немецкой бундеслиги.