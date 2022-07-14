Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:44

В «Шальке» заявили, что Крал идеально подходит команде

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Шальке» Роувен Шредер прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Алекса Крала в клуб из Гельзенкирхена.

1 июля Крал приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2022/23. Сегодня, 14 июля «Шальке» объявил, что 24-летний чех проведет предстоящий сезон в немецкой команде.

«Алекс идеально подходит нашей команде. Несмотря на высокий рост — 187 сантиметров — он весьма гибкий, готов много и быстро бегать. Он умно и умело работает с мячом и хорошо останавливает атаки соперников. К тому же у него уже много опыта к 24 годам», — заявил Шредер.

В прошлом сезоне Крал выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака». Футболист принял участие в 6 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.

Источник: https://schalke04.de/personal/wechsel-alex-kral/
Алекс Крал
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Шальке
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
Уйти нельзя остаться. Что происходит с Миранчуком в «Аталанте»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Бабаев о смене владельца ЦСКА: «В процессе. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций»
Главный тренер «Шальке»: «Я доволен, что мы подписали Крала. Он должен будет управлять игрой команды»
Артем Дзюба продолжает тренироваться вместе с «Рубином»
Алекс Крал прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Шальке»
Президент «Урала»: «При ВАР такие же вопиющие ошибки. Зачем он нужен?!»
РПЛ, таблица переходов: Давыдов снова в РПЛ, Крал в Германии, Дзюба без клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вольфсбург» близок к покупке полузащитника «Болоньи» Сванберга

Главный тренер «Шальке»: «Я доволен, что мы подписали Крала. Он должен будет управлять игрой команды»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости