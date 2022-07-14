В «Шальке» заявили, что Крал идеально подходит команде

Спортивный директор «Шальке» Роувен Шредер прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Алекса Крала в клуб из Гельзенкирхена.

1 июля Крал приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2022/23. Сегодня, 14 июля «Шальке» объявил, что 24-летний чех проведет предстоящий сезон в немецкой команде.

«Алекс идеально подходит нашей команде. Несмотря на высокий рост — 187 сантиметров — он весьма гибкий, готов много и быстро бегать. Он умно и умело работает с мячом и хорошо останавливает атаки соперников. К тому же у него уже много опыта к 24 годам», — заявил Шредер.

В прошлом сезоне Крал выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака». Футболист принял участие в 6 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.