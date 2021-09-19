«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью
«Вольфсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в матче пятого тура чемпионата Германии.
У хозяев отличился Вут Вегхорст, у гостей — Сэм Ламмерс. «Вольфсбург» набрал 13 очков и занимает второе место. Столько же у лидирующей «Баварии». У «Айнтрахта» четыре очка и 15-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
5-й тур
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 1:1 (0:1)
Голы: Ламмерс, 38 (0:1). Вегхорст, 70 (1:1).
«Вольфсбург»: Кастелс, Мбабу, Борнау, Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Руссийон, 86), Штеффен (Л.Нмеча, 46), Вальдшмидт (Баку, 72), Вегхорст, Лукебакио.
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Дурм, Н`Дика, Костич (Линдстрем, 72), Соу (Хрустич, 83), Камада (Ильзанкер, 82), Якич, Борре, Ламмерс (Хауге, 72).
Предупреждения: Да Коста, 9. Соу, 29. Вальдшмидт, 34. Якич, 45+1. Гилавоги, 51. Дурм, 53. Хинтереггер, 68. Н`Дика, 87.
Судья: Цвайер.
19 сентября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
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