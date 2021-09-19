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«Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью

22:27
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«Вольфсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в матче пятого тура чемпионата Германии.

У хозяев отличился Вут Вегхорст, у гостей — Сэм Ламмерс. «Вольфсбург» набрал 13 очков и занимает второе место. Столько же у лидирующей «Баварии». У «Айнтрахта» четыре очка и 15-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

5-й тур

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 1:1 (0:1)

Голы: Ламмерс, 38 (0:1). Вегхорст, 70 (1:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Мбабу, Борнау, Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Руссийон, 86), Штеффен (Л.Нмеча, 46), Вальдшмидт (Баку, 72), Вегхорст, Лукебакио.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Дурм, Н`Дика, Костич (Линдстрем, 72), Соу (Хрустич, 83), Камада (Ильзанкер, 82), Якич, Борре, Ламмерс (Хауге, 72).

Предупреждения: Да Коста, 9. Соу, 29. Вальдшмидт, 34. Якич, 45+1. Гилавоги, 51. Дурм, 53. Хинтереггер, 68. Н`Дика, 87.

Судья: Цвайер.

19 сентября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Вольфсбург — Айнтрахт Ф

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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