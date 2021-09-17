Чемпионат Германии, 5-й тур: расписание матчей бундеслиги — «Бавария» против «Бохума» и другие встречи
13:15
В пятницу, 17 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Германии по футболу.
17 сентября, пятница
«Герта» — «Гройтер Фюрт» (21.30 по мск)
18 сентября, суббота
«Аугсбург» — «Боруссия» М (16.30)
«Арминия» — «Хоффенхайм» (16.30)
«Кельн» — РБ «Лейпциг» (19.30)
19 сентября, воскресенье
«Боруссия» Д — «Унион» Б (18.30)
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» Ф (20.30)
Смотреть прямые видеотрансляции матчей бундеслиги можно на каналах «Матч»
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