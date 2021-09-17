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Чемпионат Германии, 5-й тур: расписание матчей бундеслиги — «Бавария» против «Бохума» и другие встречи

13:15
Роберт Левандовски. Фото Instagram
Роберт Левандовски. Фото Instagram
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В пятницу, 17 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Германии по футболу.

17 сентября, пятница

«Герта» — «Гройтер Фюрт» (21.30 по мск)

Герта — Гройтер Фюрт

18 сентября, суббота

«Бавария» — «Бохум» (16.30)

Бавария — Бохум

«Майнц» — «Фрайбург» (16.30)

Майнц — Фрайбург

«Аугсбург» — «Боруссия» М (16.30)

Аугсбург — Боруссия М

«Арминия» — «Хоффенхайм» (16.30)

Арминия — Хоффенхайм

«Кельн» — РБ «Лейпциг» (19.30)

Кельн — РБ Лейпциг

19 сентября, воскресенье

«Штутгарт» — «Байер» (16.30)

Штутгарт — Байер

«Боруссия» Д — «Унион» Б (18.30)

Боруссия Д — Унион Б

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» Ф (20.30)

Вольфсбург — Айнтрахт Ф

Смотреть прямые видеотрансляции матчей бундеслиги можно на каналах «Матч»

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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