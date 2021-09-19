Дортмундская «Боруссия» победила «Унион» благодаря дублю Холанна
Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Германии победила «Унион Берлин» со счетом 4:2. Дубль за в составе хозяев оформил Эрлинг Холанн.
21-летний норвежец в четырех матчах этого сезона забил пять голов и отдал 4 голевые передачи.
«Боруссия» поднялась на второе место в таблице бундеслиги. «Унион» — на восьмом месте.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
5-й тур
«Боруссия Д» — «Унион Б» — 4:2 (2:0)
Голы: Рафаэл Геррейру, 10 (1:0). Холанн, 24 (2:0). Фридрих, 52 — в свои ворота (3:0). Крузе, 57 — с пенальти (3:1). Фогльзаммер, 81 (3:2). Холанн, 83 (4:2).
«Боруссия»: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 89), Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Ройс (Мукоко, 89), Дахуд (Азар, 84), Беллингем, Холанн, Мален (Вольф, 73).
«Унион»: Луте, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Баумгартль (Фогльзаммер, 77), Рюерсон, Хедира (Харагути, 71), Озтунали (Тойхерт, 55), Премель, Крузе (Эндо, 77), Авонийи (Беренс, 55).
Предупреждения: Фридрих, 15. Хуммельс, 50. Гиссельманн, 50. Витсель, 57. Рюерсон, 90+1.
Судья: Яблонски (Германия).
19 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
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