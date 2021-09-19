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Дортмундская «Боруссия» победила «Унион» благодаря дублю Холанна

20:22
Эрлинг Холанн (слева) оформил дубль в матче «Боруссия» — «Унион» — 4:2. Фото BVB, Twitter
Эрлинг Холанн (слева) оформил дубль в матче «Боруссия» — «Унион» — 4:2. Фото BVB, Twitter
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Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Германии победила «Унион Берлин» со счетом 4:2. Дубль за в составе хозяев оформил Эрлинг Холанн.

21-летний норвежец в четырех матчах этого сезона забил пять голов и отдал 4 голевые передачи.

«Боруссия» поднялась на второе место в таблице бундеслиги. «Унион» — на восьмом месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

«Боруссия Д» — «Унион Б» — 4:2 (2:0)

Голы: Рафаэл Геррейру, 10 (1:0). Холанн, 24 (2:0). Фридрих, 52 — в свои ворота (3:0). Крузе, 57 — с пенальти (3:1). Фогльзаммер, 81 (3:2). Холанн, 83 (4:2).

«Боруссия»: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 89), Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Ройс (Мукоко, 89), Дахуд (Азар, 84), Беллингем, Холанн, Мален (Вольф, 73).

«Унион»: Луте, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Баумгартль (Фогльзаммер, 77), Рюерсон, Хедира (Харагути, 71), Озтунали (Тойхерт, 55), Премель, Крузе (Эндо, 77), Авонийи (Беренс, 55).

Предупреждения: Фридрих, 15. Хуммельс, 50. Гиссельманн, 50. Витсель, 57. Рюерсон, 90+1.

Судья: Яблонски (Германия).

19 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Челси 3
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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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