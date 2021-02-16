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Во вторник Алаба объявит об уходе из «Баварии»

08:09
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Защитник «Баварии» Давид Алаба во вторник 16 февраля объявит об уходе из мюнхенского клуба, сообщает Bild.

По данным источника, 28-летний австриец принял окончательное решение летом перейти в другую команду.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры, по данным СМИ, — «Барселона», «Реал» и ряд клубов АПЛ.

Алаба пришел в «Баварию» из «Аустрии» в в 2008 году. За 12 лет футболист стал девятикратным чемпионом Германии, двухкратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл Клубный чемпионат мира.

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