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Алаба заявил, что летом уйдет из «Баварии»

16:24
Давид Алаба. Фото AFP
Давид Алаба. Фото AFP
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Защитник «Баварии» Давид Алаба на пресс-конференции в эфире клубного ТВ заявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

28-летнего австрийца спросили, как давно он решил перейти в другой клуб и была ли возможность остаться в мюнхенской команде.

«Я принял решение две недели назад, — подчеркнул Алаба. — Мы обсуждали возможное продление контракта, после чего я попросил время на размышления и решил, что мне пора перейти в другой клуб, мне нужно новое испытание».

Австриец пришел в «Баварию» в 2008 году. За 12 лет футболист стал девятикратным чемпионом Германии, двухкратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.

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