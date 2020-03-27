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Витсель нашел способ обойти запрет на групповые тренировки

19:17
Аксель Витсель. Фото twitter.com/BVB.
Аксель Витсель. Фото twitter.com/BVB.
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На заседании президиума Немецкой футбольной лиги было принято решение продлить ранее установленный до 2 апреля карантин в первой и второй бундеслигах до 30 апреля. Пока все футболисты находятся на карантине, им разрешено поддерживать форму индивидуально, но запрещены групповые тренировки.

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель нашел выход из этой ситуации. Он выполняет все упражнения вместе с маленькой дочкой.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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