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Форвард «Штутгарта» Вамангитука забил издевательский гол «Вердеру» в стиле Сапогова

22:35
Силас Вамангитука. Фото Reuters
Силас Вамангитука. Фото Reuters
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Нападающий «Штутгарт» Силас Вамангитука оформил дубль в матче 10-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (2:1). Второй мяч 21-летнего конголезийца был забит в издевательском стиле.

Вамангитука перехватил мяч у голкипера «Вердера», подбежал к линии вратарской и сильно вогнал мяч в сетку с полуметра, дождавшись, когда к нему подойдет игрок соперника.

В текущем сезоне Вамангитука провел 11 матчей за «Штутгарт», на его счету 6 забитых мячей и две результативные передачи.

В 2012 году российский нападающий Алексей Сапогов в похожем стиле забил гол в ворота сборной Турции-2 (4:1) в товарищеской встрече.

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