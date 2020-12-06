Форвард «Штутгарта» Вамангитука забил издевательский гол «Вердеру» в стиле Сапогова

Нападающий «Штутгарт» Силас Вамангитука оформил дубль в матче 10-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (2:1). Второй мяч 21-летнего конголезийца был забит в издевательском стиле.

Вамангитука перехватил мяч у голкипера «Вердера», подбежал к линии вратарской и сильно вогнал мяч в сетку с полуметра, дождавшись, когда к нему подойдет игрок соперника.

В текущем сезоне Вамангитука провел 11 матчей за «Штутгарт», на его счету 6 забитых мячей и две результативные передачи.

У каждого во дворе был парень, который постоянно пижонил ? pic.twitter.com/hwWeGwWBcC — Матч ТВ (@MatchTV) December 6, 2020

В 2012 году российский нападающий Алексей Сапогов в похожем стиле забил гол в ворота сборной Турции-2 (4:1) в товарищеской встрече.