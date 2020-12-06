Форвард «Штутгарта» Вамангитука забил издевательский гол «Вердеру» в стиле Сапогова
22:35
Нападающий «Штутгарт» Силас Вамангитука оформил дубль в матче 10-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (2:1). Второй мяч 21-летнего конголезийца был забит в издевательском стиле.
Вамангитука перехватил мяч у голкипера «Вердера», подбежал к линии вратарской и сильно вогнал мяч в сетку с полуметра, дождавшись, когда к нему подойдет игрок соперника.
В текущем сезоне Вамангитука провел 11 матчей за «Штутгарт», на его счету 6 забитых мячей и две результативные передачи.
В 2012 году российский нападающий Алексей Сапогов в похожем стиле забил гол в ворота сборной Турции-2 (4:1) в товарищеской встрече.
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