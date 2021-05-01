«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии
«Лейпциг» переиграл «Вердер» в матче 1/2 финала Кубка Германии. Победитель определился в дополнительное время. Победный гол на последних минутах забил Эмиль Форсберг.
Второй финалист определится в матче «Боруссия Д» — «Хольштайн Киль».
Кубок Германии
1/2 финала
«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 1:2 д.в. (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Хван Хи Чхан, 93 (0:1). Биттенкурт, 105+1 (1:1). Форсберг, 120+1 (1:2).
«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс (Баргфреде, 119), Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Эггештайн, Мбом (Биттенкурт, 73), Фюллкруг (Осако, 67), Зельке (Мевальд, 96), Саджент.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукьеле, Конате, Анхелиньо (Хенрикс, 101), Кампль, Забитцер (Поульсен, 74), Ольмо, Айдара (Нкунку, 46. Форсберг, 114), Серлот (Хван Хи Чхан, 90).
Предупреждения: Айдара, 35. Кампль, 99. Гулачи, 101.
Судья: Грефе.
30 апреля. Бремен. Стадион «Везерштадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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