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«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии

00:22
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«Лейпциг» переиграл «Вердер» в матче 1/2 финала Кубка Германии. Победитель определился в дополнительное время. Победный гол на последних минутах забил Эмиль Форсберг.

Второй финалист определится в матче «Боруссия Д» — «Хольштайн Киль».

Кубок Германии

1/2 финала

«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 1:2 д.в. (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Хван Хи Чхан, 93 (0:1). Биттенкурт, 105+1 (1:1). Форсберг, 120+1 (1:2).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс (Баргфреде, 119), Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Эггештайн, Мбом (Биттенкурт, 73), Фюллкруг (Осако, 67), Зельке (Мевальд, 96), Саджент.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукьеле, Конате, Анхелиньо (Хенрикс, 101), Кампль, Забитцер (Поульсен, 74), Ольмо, Айдара (Нкунку, 46. Форсберг, 114), Серлот (Хван Хи Чхан, 90).

Предупреждения: Айдара, 35. Кампль, 99. Гулачи, 101.

Судья: Грефе.

30 апреля. Бремен. Стадион «Везерштадион».

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