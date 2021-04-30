«Вердер» - «Лейпциг»: Штайнхаус завершила карьеру арбитра, но здорово работает в роли ВАР. Женщина исправила ошибку судьи
На 43-й минуте матча 1/2 финала Кубка Германии «Вердер» - «Лейпциг» арбитр Мануэль Грефе ошибся, назначив пенальти в ворота гостей. Ему показалось, что Норди Мукьеле сбил Дэйви Зельке. Возможно, судья так оценил единоборство, потому что оказался слишком близко к игрокам.
В действия Грефе вмешалась Бибиана Штайнхаус. Она завершила карьеру рефери, но продолжает работать в качестве видеоассистента. Штайнхаус провела проверку, поняла, что ее коллега поступил неправильно, и предложила ему в этом убедиться. Судья очень долго изучал запись единоборства, сделанную разными камерами, потом согласился, исправился и отменил 11-метровый удар.
И Штайнхаус, и Грефе определили, что Мукьеле не фолил. Зельке сам зацепился своей правой ногой за правую ногу соперника и упал. Момент немного похож на тот, в котором в четверг в Лиге Европы в матче «Вильярреал» - «Арсенал» был ошибочно назначен пенальти в пользу лондонской команды.
(Александр Бобров)
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