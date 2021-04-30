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«Вердер» - «Лейпциг»: Штайнхаус завершила карьеру арбитра, но здорово работает в роли ВАР. Женщина исправила ошибку судьи

30 апреля 2021, 23:31
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
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На 43-й минуте матча 1/2 финала Кубка Германии «Вердер» - «Лейпциг» арбитр Мануэль Грефе ошибся, назначив пенальти в ворота гостей. Ему показалось, что Норди Мукьеле сбил Дэйви Зельке. Возможно, судья так оценил единоборство, потому что оказался слишком близко к игрокам.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»

В действия Грефе вмешалась Бибиана Штайнхаус. Она завершила карьеру рефери, но продолжает работать в качестве видеоассистента. Штайнхаус провела проверку, поняла, что ее коллега поступил неправильно, и предложила ему в этом убедиться. Судья очень долго изучал запись единоборства, сделанную разными камерами, потом согласился, исправился и отменил 11-метровый удар.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3». Фото «Матч ТВ»

И Штайнхаус, и Грефе определили, что Мукьеле не фолил. Зельке сам зацепился своей правой ногой за правую ногу соперника и упал. Момент немного похож на тот, в котором в четверг в Лиге Европы в матче «Вильярреал» - «Арсенал» был ошибочно назначен пенальти в пользу лондонской команды.

(Александр Бобров)

Вердер - РБ Лейпциг

 

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