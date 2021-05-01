Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» и вышла в финал Кубка Германии
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн Киль» (5:0) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
Дубль в составе победителей оформил Джованни Рейна. Голами также отметились Марко Ройс, Торган Азар и Джуд Беллингем.
В финале «Боруссия» сыграет с «Лейпцигом». Матч состоится 13 мая в Берлине.
Кубок Германии
1/2 финала
«Боруссия Д» — «Хольштайн» — 5:0 (5:0)
Голы: Рейна, 16 (1:0). Рейна, 22 (2:0). Ройс, 26 (3:0). Азар, 32 (4:0). Беллингем, 41 (5:0).
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Пищек (Морей, 62. Менье, 74), Аканджи, Ройс (Дилэйни, 62), Эмре Джан (Рейниер, 62), Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо, Рейна (Брандт, 46), Беллингем.
Судья: Дингерт (Германия).
1 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю