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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» и вышла в финал Кубка Германии

1 мая 2021, 23:18
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн». Фото Twitter
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн». Фото Twitter
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн Киль» (5:0) в матче 1/2 финала Кубка Германии.

Дубль в составе победителей оформил Джованни Рейна. Голами также отметились Марко Ройс, Торган Азар и Джуд Беллингем.

В финале «Боруссия» сыграет с «Лейпцигом». Матч состоится 13 мая в Берлине.

Кубок Германии

1/2 финала

«Боруссия Д» — «Хольштайн» — 5:0 (5:0)

Голы: Рейна, 16 (1:0). Рейна, 22 (2:0). Ройс, 26 (3:0). Азар, 32 (4:0). Беллингем, 41 (5:0).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Пищек (Морей, 62. Менье, 74), Аканджи, Ройс (Дилэйни, 62), Эмре Джан (Рейниер, 62), Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо, Рейна (Брандт, 46), Беллингем.

Судья: Дингерт (Германия).

1 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

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