«Вердер» обыграл «Вольфсбург»

«Вольфсбург» проиграл «Вердеру» (2:3) в матче 13-го тура чемпионата Германии. В составе гостей отличились нападающий Милот Рашица и полузащитник Леонардо Биттенкурт.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Вольфсбург» — «Вердер» — 2:3 (1:2)

Голы: Рашица, 13 — с пенальти (0:1). Вегхорст, 36 (1:1). Биттенкурт, 39 (1:2). Виллиам, 73 (2:2). Рашица, 83 (2:3).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брума, Брукс, Кнохе (Гинчек, 73), Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Брекало, 60), Арнольд, Жуан Виктор (Штеффен, 84), Вегхорст.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Саджент, 76), Гросс, Классен, Биттенкурт (Ланг, 86), М.Эггештайн, Осако (Писарро, 78), Рашица.

Предупреждения: Гросс, 60. Осако, 68. Рашица, 81. Арнольд, 90+1. Велькович, 90+5.

Судья: Кампка (Германия).

1 декабря. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

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