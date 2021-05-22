В сети появились фотографии домашней формы «Баварии» на сезон-2021/22
08:57
Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал фотографии нового домашнего комплекта «Баварии» на следующий сезон.
Футболка представлена двумя оттенками красного цвета, более темный используется на рукавах и груди, шорты и гетры будут выполнены в этом же цвете. Над эмблемой «Баварии» располагаются пять звезд.
Воротник новой формы случайно был показан на фотографии Эрика Шупо-Мотинга.
Новый комплект домашней формы «Баварии». Фото Footyheadlines
Ранее «Бавария» официально представила гостевой комплект на сезон-2021/22.
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