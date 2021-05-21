«Бавария» объявила об уходе Дугласа Косты
19:19
Нападающий Дуглас Коста покинет «Баварию», сообщает официальный сайт клуба. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.
Ранее сообщалось, что Коста в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Гремио».
В октябре 2020 года Коста перешел в «Баварию» из «Ювентуса» на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 11 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/en/news/2021/05/costa-and-dantas-to-leave-fc-bayern
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