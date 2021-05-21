«Бавария» объявила об уходе Дугласа Косты

Нападающий Дуглас Коста покинет «Баварию», сообщает официальный сайт клуба. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

Ранее сообщалось, что Коста в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Гремио».

В октябре 2020 года Коста перешел в «Баварию» из «Ювентуса» на правах аренды. В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 11 матчей в чемпионате Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.