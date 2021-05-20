«Бавария» презентовала новую гостевую форму на сезон-2021/22

«Бавария» представила новую гостевую форму на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба.

Форма выполнена в черном цвете с золотистыми надписями. Экипировку презентовали Томас Мюллер, Серж Гнабри и Леон Горецка.

Новую гостевую форму футболисты наденут на последний матч бундеслиги с «Аугсбургом», который состоится 22 мая. Экипировку можно будет купить с 27 мая.