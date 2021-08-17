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В Немецком футбольном союзе прокомментировали исключение «Вольфсбурга» из Кубка Германии

01:23
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Заместитель председателя спортивного суда Немецкого футбольного союза (DFB) Штефан Оберхольц прокомментировал исключение «Вольфсбурга» из Кубка Германии.

«Сами клубы несут ответственность за замены во время игры. Одна из их основных обязанностей — следить за актуальным регламентом турнира и делать замены соответствующим образом. «Вольфсбург» нарушил это обязательство и совершил безрассудную ошибку, сделав шестую замену. Этого можно было избежать. Клуб не может требовать смягчения обстоятельств, возлагая вину на судей. Вопрос может оставаться открытым лишь в одном случае: если четвертый судья дал ошибочную инструкцию тренерскому штабу «Вольфсбурга».

Но даже если ошибочная информация была предоставлена, вина за главную и первоначальную ошибку лежит на клубе. Перекладывать ответственность на бригаду арбитров нельзя», — приводит слова Оберхольца официальный сайт DFB.

«Вольфсбург» успешно стартовал в розыгрыше нового сезона Кубка Германии, обыграв команду из Мюнстера со счетом 3:1. Однако затем «волки» были исключены из числа участников из-за шестой замены, так как по регламенту можно сделать только пять.

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Сергей Разин все материалы автора

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