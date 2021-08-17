В Немецком футбольном союзе прокомментировали исключение «Вольфсбурга» из Кубка Германии
Заместитель председателя спортивного суда Немецкого футбольного союза (DFB) Штефан Оберхольц прокомментировал исключение «Вольфсбурга» из Кубка Германии.
«Сами клубы несут ответственность за замены во время игры. Одна из их основных обязанностей — следить за актуальным регламентом турнира и делать замены соответствующим образом. «Вольфсбург» нарушил это обязательство и совершил безрассудную ошибку, сделав шестую замену. Этого можно было избежать. Клуб не может требовать смягчения обстоятельств, возлагая вину на судей. Вопрос может оставаться открытым лишь в одном случае: если четвертый судья дал ошибочную инструкцию тренерскому штабу «Вольфсбурга».
Но даже если ошибочная информация была предоставлена, вина за главную и первоначальную ошибку лежит на клубе. Перекладывать ответственность на бригаду арбитров нельзя», — приводит слова Оберхольца официальный сайт DFB.
«Вольфсбург» успешно стартовал в розыгрыше нового сезона Кубка Германии, обыграв команду из Мюнстера со счетом 3:1. Однако затем «волки» были исключены из числа участников из-за шестой замены, так как по регламенту можно сделать только пять.
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