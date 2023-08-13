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Кейн — о переходе в «Баварию»: «Хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о причинах, по которым перешел в мюнхенский клуб.

«Я всегда хотел бросить себе вызов на самом высоком уровне. Я хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы. Вот почему я пришел в «Баварию», это один из крупнейших клубов мира, который дает мне возможность сделать это», — цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» объявила о переходе 30-летнего англичанина 12 августа. В этот же день Кейн дебютировал за команду, выйдя на замену в матче против «Лейпцига» (0:3) в Суперкубке Германии.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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В «Лейпциге» прокомментировали разгромную победу над «Баварией» в Суперкубке Германии
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 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
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 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Байер 0 0 0 0 0-0 0
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 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
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 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
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 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
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 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
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