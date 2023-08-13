Кейн — о переходе в «Баварию»: «Хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о причинах, по которым перешел в мюнхенский клуб.

«Я всегда хотел бросить себе вызов на самом высоком уровне. Я хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы. Вот почему я пришел в «Баварию», это один из крупнейших клубов мира, который дает мне возможность сделать это», — цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» объявила о переходе 30-летнего англичанина 12 августа. В этот же день Кейн дебютировал за команду, выйдя на замену в матче против «Лейпцига» (0:3) в Суперкубке Германии.