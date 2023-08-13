Кейн — о переходе в «Баварию»: «Хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о причинах, по которым перешел в мюнхенский клуб.
«Я всегда хотел бросить себе вызов на самом высоком уровне. Я хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы. Вот почему я пришел в «Баварию», это один из крупнейших клубов мира, который дает мне возможность сделать это», — цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.
«Бавария» объявила о переходе 30-летнего англичанина 12 августа. В этот же день Кейн дебютировал за команду, выйдя на замену в матче против «Лейпцига» (0:3) в Суперкубке Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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