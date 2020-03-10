В Германии предложили отменить мероприятия с участием более 1000 человек

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил отменить все мероприятия, на которых присутствуют более 1000 человек. Причина — эпидемия коронавируса. Решение будет принято сегодня, 10 марта, региональным правительством. 18 марта в Лиге чемпионов «Бавария» встретится с «Челси».

Ранее правительство Франции приняло ограничительные меры для спортивных мероприятий в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. На мероприятиях могут присутствовать не более тысячи зрителей. Таким образом, ближайшие футбольные матчи в лиге 1 и товарищеские встречи сборной Франции пройдут либо без зрителей, либо с ограниченным до тысячи их числом.