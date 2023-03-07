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Мостовой считает, что отстранение Ондуа связано с его признанием в любви к России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа.

«Возможно, его отстранение как-то связано с тем, что он признавался в любви к России. И это нормально, когда человек высказывается за свою страну. Он высказался за Россию, он имеет на это право. Но это нельзя напрямую назвать русофобией, потому что стоит учитывать тот факт, что он мог не проходить в состав по качеству игры. Там же еще игроки есть, кто-то заслужил больше», — приводит слова Мостового RT.

6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его российского паспорта и отношения к России.

Ондуа является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА. 27-летний футболист имеет российское гражданство. На чемпионате мира в Катаре он сыграл за сборную Камеруна в бутсах с триколором.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1120419-mostovoi-ondua-futbol
Александр Мостовой
Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Ганновер
6
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В «Ганновере» сообщили, что у Ондуа мало игрового времени по спортивным причинам

Гришин считает, что Ондуа не проходит в состав «Ганновера» не из-за его отношения к России
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 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
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 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
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6
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 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
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 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
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