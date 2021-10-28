В «Боруссии» рассказали о влиянии Райолы на отказ Холанна от перехода в «Манчестер Юнайтед»
Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, как агент нападающего Эрлина Холанна Мино Райола убедил футболиста отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед» осенью 2019 года.
«Предложение от «МЮ» было намного лучше нашего. Несмотря на это, Райола понимал, что Эрлину будет лучше развиваться у нас. Люди видят, что талантливые ребята быстрее всего растут в нашем клубе. Это весомый аргумент и для игроков, и для их родителей, и для агентов или советников», — приводит Goal со ссылкой на Sport1 слова Ватцке.
Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года, портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 20 миллионов евро. В сезоне-2021/22 норвежский форвард забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи в 10 матчах за немецкую команду. Нынешняя стоимость 21-летнего игрока оценивается в 150 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1occo38oti2ge11l8s5grkk8qr
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