Горецка получил повреждение, его участие в матче с «Унионом» под вопросом
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что участие полузащитника Леона Горецки в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Униона» находится под вопросом.
«У Леона ушиб лодыжки. Вчера я говорил с ним по телефону, кажется, он заметно продвинулся в восстановлении. Возможно, он сможет выйти на поле, но нам сначала нужно посмотреть, как он будет себя чувствовать на тренировке», — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нагельсманна.
?? @J__Nagelsmann: «@leongoretzka_ received a kick below his ankle. I spoke with him on the phone yesterday and it's already improved a lot. As a result, I'm assuming that he will be able to play. But, we will wait to see how training goes.» #MiaSanMia #FCUFCB pic.twitter.com/qDdo497O0V— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 29, 2021
В сезоне-2021/22 Горецка провел 12 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
Матч «Унион» — «Бавария» состоится завтра, 30 октября, начало — в 16.30 (мск).
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