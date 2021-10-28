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Швайнштайгер: «Вылет из второго раунда второй раз подряд причиняет «Баварии» боль»

09:20
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Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер отреагировал на поражение мюнхенской команды от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 1/16 Кубка Германии (0:5).

«Нельзя так играть, такое не должно происходить, — приводит слова Швайнштайгера Bayern & Germany. — Это был очень плохой день. «Боруссия» переиграла мюнхенцев с первых секунд. Вылет из второго раунда второй раз подряд причиняет «Баварии» боль. Возможно, даже более сильную, учитывая то, как они проиграли».

Отметим, что поражение от «Боруссии» стало для «Баварии» первым за 43 года с разницей в 5 или более мячей.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1453473924721922050

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