В «Баварии» рассказали, почему переход Кейна мог сорваться в последний момент

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс рассказал о деталях перехода нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Руководитель отметил, что «шпоры» едва не сорвали трансфер из-за желания увеличить сумму выплат.

«В полночь мы пришли к устному соглашению по трансферу, но в 2:50 ночи сделка вновь была поставлена под сомнение. Они вновь запросили большую сумму. Ян Дрезен (генеральный директор «Баварии». — Прим. «СЭ») тогда сказал: «Ни пенни больше!». У Леви (президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви. — Прим. «СЭ») ушло около 6 часов, чтобы смириться с этим. Уже утром Кейн сел в самолет», — цитирует почетного президента клуба Die Welt.

Хенесс добавил, что Кейн тогда заявил, что, если трансфер не состоится до вечера, то он останется в «Тоттенхэме» и перейдет в «Баварию» летом следующего года. Его контракт со «шпорами» истекал в июне 2024-го.

Мюнхенский клуб заплатил 100 миллионов евро за 30-летнего англичанина. Также 20 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Кейн провел за «Баварию» в этом сезоне 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.