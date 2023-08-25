«Лейпциг» разгромил «Штутгарт», забив 5 мячей за 26 минут
«Лейпциг» дома разгромил «Штутгарт» в матче второго тура бундеслиги — 5:1.
За хозяев поля отличились Беньямин Хенрикс (51-я минута), Дани Ольмо (63-я), Лои Опенда (66-я), Кевин Кампль (74-я) и Хави Симонс (76-я). Единственный гол гостей записал на свой счет Серху Гирасси, отличившийся на 35-й минуте.
«Лейпциг» набрал три очка и поднялся на второе место в бундеслиге. «Штутгарт» с 3 баллами занимает пятую строчку в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
2
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
6
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
10
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
11
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|
12
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
13
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
15
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
18
|Кельн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.08
|21:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|5 : 1
|26.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|26.08
|16:30
|
Дармштадт – Унион Б
|- : -
|26.08
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|26.08
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|- : -
|26.08
|16:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|26.08
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.08
|18:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|3
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|3
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|2
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Давид Раум
РБ Лейпциг
|2
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кристофер Антви-Аджей
Бохум
|1
|0
|1
|
|
Леандру Баррейру
Майнц
|1
|0
|1
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|1
|0
|1
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