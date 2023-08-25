«Лейпциг» разгромил «Штутгарт», забив 5 мячей за 26 минут

«Лейпциг» дома разгромил «Штутгарт» в матче второго тура бундеслиги — 5:1.

За хозяев поля отличились Беньямин Хенрикс (51-я минута), Дани Ольмо (63-я), Лои Опенда (66-я), Кевин Кампль (74-я) и Хави Симонс (76-я). Единственный гол гостей записал на свой счет Серху Гирасси, отличившийся на 35-й минуте.

«Лейпциг» набрал три очка и поднялся на второе место в бундеслиге. «Штутгарт» с 3 баллами занимает пятую строчку в турнирной таблице.