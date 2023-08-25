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25 августа, 23:31

«Лейпциг» разгромил «Штутгарт», забив 5 мячей за 26 минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лейпциг» — «Штутгарт».
Фото Reuters

«Лейпциг» дома разгромил «Штутгарт» в матче второго тура бундеслиги — 5:1.

За хозяев поля отличились Беньямин Хенрикс (51-я минута), Дани Ольмо (63-я), Лои Опенда (66-я), Кевин Кампль (74-я) и Хави Симонс (76-я). Единственный гол гостей записал на свой счет Серху Гирасси, отличившийся на 35-й минуте.

«Лейпциг» набрал три очка и поднялся на второе место в бундеслиге. «Штутгарт» с 3 баллами занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
25 авг, 21:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
5:1
Штутгарт

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Штутгарт
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: расписание матчей выходных в чемпионате Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
2
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
3
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
4
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Унион Б 1 1 0 0 4-1 3
6
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
7
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
8
 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 1-0 3
9
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
10
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
11
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
12
 Майнц 1 0 0 1 1-4 0
13
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
14
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
15
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
16
 Дармштадт 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
18
 Кельн 1 0 0 1 0-1 0
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25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 5 : 1
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 - : -
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
26.08 16:30
Хайденхайм – Хоффенхайм
 - : -
26.08 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
27.08 18:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
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Г
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 3
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 3
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 2
П
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 2
Давид Раум

Давид Раум

РБ Лейпциг

 2
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 2
И К Ж
Кристофер Антви-Аджей

Кристофер Антви-Аджей

Бохум

 1 0 1
Леандру Баррейру

Леандру Баррейру

Майнц

 1 0 1
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 1 0 1
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