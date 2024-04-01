В «Баварии» отреагировали на желании Алонсо остаться в «Байере»

Директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением о решении Хаби Алонсо остаться в «Байере».

«Хаби — достойный человек. Я знал его еще, когда работал в «Гладбахе» и вел с ним переговоры, а он возглавлял тогда «Сосьедад». Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», — сказал спортивный директор «Баварии» Bayern & Germany.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал», «Ливерпуль» и «Бавария» интересуются услугами специалиста.